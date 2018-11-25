Forum Aydın'ın etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Forum Aydın'ın onuncu yılında ziyaretçilerine sunduğu kaliteli ve keyifli etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Toplulukları öğrencileri ve Aydın İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra Kadın Mehteran ekibinin coşkulu gösterisi, bu hafta sonu Forum Aydın ziyaretçilerini bekliyor.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Toplulukları öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek üç özel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bugün “Kadına Şiddeti Kınama Günü” özel etkinliği ve sosyal deneyi Forum Aydın'da gerçekleştirilecek. Aydın İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından açılacak “Kadına Şiddete Hayır” standı ve konuya özel etkinlikler, Forum Aydın ziyaretçileriyle buluşacak. 27 Kasım 2018 Salı günü ise yine topluluk öğrencileri tarafından Forum Aydın'da Antimikrobiyel Direnç Bilgilendirme standı açılacak.