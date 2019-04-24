Forum Aydın'ın geleneksel ‘Çocuk Şenliği' renkli görüntülere sahne oluyor

Forum Aydın'ın bu yıl 11. kez gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği, sergiler, dans gösterileri, konserler ve oyunların yanı sıra dört farklı ülkeden şenliğe katılacak misafir çocuk gruplarının ağırlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuna yaraşır zengin program, 28 Nisan'a dek devam edecek.

Her yıl 23 Nisan' Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Forum Aydın, bu yıl da dolu dolu bir şenlik programı hazırladı. 20 Nisan 2019 Cumartesi günü jimnastik ve halk oyunları gösterileriyle başlayan Forum Aydın Çocuk Şenliği, 21 Nisan Pazar günü özel bir anaokulu'nun sergisine ve dans gösterilerine ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bayram korteji ve renkli gösterilerle ziyaretçilere bayram coşkusunu doyasıya yaşatan etkinlik kapsamında, ünlü çocuk kitapları yazarı Mustafa Ünver, Forum Aydın D&R'da gerçekleştirilen imza gününde Berk'in Yaz Komşuları isimli yeni kitabını minikler için imzaladı.

27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek gösteriler kapsamında Macaristan, Makedonya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelecek öğrenci grupları önce bayram korteji yapacak, ardından ülke danslarını sergileyecek. Şenlik aynı gün öğrencilerin konseriyle devam edecek. Forum Aydın Çocuk Şenliği, 28 Nisan 2019 Pazar günü öğrencilerin gösterileriyle sona erecek.

Şenlik kapsamında ayrıca Anaokulu öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi de Forum Aydın ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.