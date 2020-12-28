Fren yerine gaza bastı, ortalık karıştı

Park halindeki otomobillere de zarar veren otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Yedieylül Mahallesi 1013 ve 1002 sokak kesişiminde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 09 EF 667 plakalı Toyota otomobil, K.S. idaresindeki 16 KIA 02 plakalı Dacia otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile panikleyen kadın şoför E.A. fren yerine gaza basınca yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kadın sürücünün kullandığı otomobil park halinde olan 09 KK 903 plakalı Fiat ve 09 LL 117 Toyota otomobillere de çarparak zarar verdi. Son olarak kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü E.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.