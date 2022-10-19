Freni boşalan kamyon tırla çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre freni boşalan geri dönüşüm firmasına ait kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon içerisinde sıkışarak yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'ne hizmet veren ambalaj atık ve geri dönüşüm firmasına ait olduğu öğrenilen 64 AR 946 plakalı M.C. idaresindeki kamyon seyir halindeyken iddiaya göre frenin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen S.K. yönetimindeki 09 BBH 36 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.C. ile yolcu konumunda bulunan O.I. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyon sürücüsü M.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.