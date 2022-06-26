Freni boşalan kamyonun sürücüsü ölümden döndü

Kazada dağa çarparak devrilen kamyonun frenin boşaldığı yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanmamak için dağa çarparak hayatını kurtardığı belirtildi.

Kaza öğlen saatlerinde Ödemiş Köşk yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akçaköy istikametinden Köşk istikametine seyretmekte olan odun yüklü kamyonun Gürlek yakınlarında freni boşaldı. Oldukça eğimli, virajlı ve altı yaklaşık 200-300 metre uçurum olan yolda kamyon sürücüsü canını kurtarmak için direksiyonu dağa çevirdi. Dağa çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası yola savrulan odunlar nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler ve çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu yol trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.