İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı

Aydın Bozdoğan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs freni patlaması sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı.

Kazada minibüste bulunan işçiler hafif yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan'dan Sultanhisar'a tarım işçisi taşıyan İsmail K. yönetimindeki servis minibüsü iddiaya göre freni patlayınca Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada araç içerisinde bulunanlar korku ve panik yaşarken, araçta bulunan 15 kadın işçinin kimisin hafif yaralandığı kimisinin de yaşadığı korku ve panik dolayısıyla şok geçirdiği öğrenildi.


Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.