İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni patlayan minibüs eve girdi: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza saat 14.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi 304 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orçun P. yönetimindeki minibüsün freni patladı. Freni patlayan minibüs yol kenarındaki Arif Y.'ye ait evin duvarına çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.I, H.I ve G.P ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.