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Freni tutmayınca takla attı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Freni tutmayan araç orta refüje çarpıp takla attı.


Olay Aydın-İncirliova karayolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İncirliova'dan Aydın istikametine seyir hainde olan S.Y idaresindeki 14 DN 100 plakalı otomobilin frenleri tutmayınca, orta refüje çarparak takla attı. Polis uygulama noktası karşısında meydana gelen kaza sonrası, takla atan araçtaki sürücüyü polisler araçtan çıkardı. Olay yerine gelen araç sürücüsü S.Y. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü S.Y.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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