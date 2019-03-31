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Fuat Akdoğan'dan açıklama

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, seçimleri Ömer Günel’in kazandığı ve bu sonuca saygı duyulması gerektiğini söyledi.

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, seçimleri Ömer Günel'in kazandığı ve bu sonuca saygı duyulması gerektiğini söyledi.


Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Fuat Akdoğan, “ Bir seçim süreci daha sonuçlanmak üzere. Şehrimizde tüm yaşayanlar olarak sandık sonucu ne olursa olsun saygı duymak ve kabul etmek durumundayız, zorundayız. Sonuç ne olursa olsun Kuşadası karar vermiştir ve birazdan açıklanacak sonuç kesin olacaktır. Kazananlara başarı dilemek Kuşadası için iyi dileklerde bulunmak siyasetin gereğidir. Seçilenler tüm ilçemiz için çalışacak ve eminim tüm ilçemizi kucaklayacaktır. Kuşadası ilçemize ve tüm yaşayanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum“ dedi.

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