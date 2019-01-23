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Fuhşa teşvik suçundan aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda Camikebir Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan R.Ç'nin (35) yapılan GBT sorgulamasında Kuşadası İlamat İnfaz Bürosunca "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından 10 ayrı dosya ile arandığı ve toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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