İhlas Haber Ajansı

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Fuhuşa teşvik etmekten aranan ve 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde fuhuşa teşvik etmek suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde fuhuşa teşvik etmek suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlık önünde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol çalışmasında fuhuşa teşvik etmek suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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