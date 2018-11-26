Galatasaraylı Efeler bir araya geldi

2018 yılının Mayıs ayında Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de kurulan Efeler Galatasaray Taraftarı Derneği tarafından gerçekleştirilen birlik ve beraberlik etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte konuşma yapan Efeler Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Cengiz Arıcıoğlu; “Dernek olarak kısa sürede başarılı işler gerçekleştirdik. Gün geçtikçe üye sayımızın artıyor. Hedefimiz üye sayımızı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışıyor ve başaracağımıza inanıyoruz. Kahvaltı etkinliğimize ev sahipliği yapan Efeler Belediyesi nezdinde başkan Mesut Özakcan'a ve katılımda bulunan tüm üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Efeler Galatasaray Taraftarları derneği yönetim kurulu üyesi Yılmaz Mutlu ise; “Dernek olarak tam bir birlik ve beraberlik içindeyiz. Sadece Galatasaraylılar değil, diğer takımlara gönül verenler de buradalar. İşte bu futbolun en güzel yanı. Sahadaki rekabet, tatlı bir şekilde maçta bitmelidir. Dışarıda ise tüm taraftarların dostluklarını en iyi şekilde sürdürmeleri gerekir” şeklinde konuştu.