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Garnizon Komutanı Personel Albay Başer'den ADÜ'ye ziyaret

Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ADÜ'nün, Aydın'a katma değerinin yüksek olduğunu bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.


Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş İlhan Başer, ADÜ'nün eğitim anlamında çok daha iyi noktalara gelebilmesi için verilen çabaları her zaman desteklemeye hazır olduklarını belirterek, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e çalışmalarında başarılar diledi.


Karşılıklı iyi niyet temennilerinin sunulduğu ziyaret, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş İlhan Başer'e hediye takdimi ile sona erdi.

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