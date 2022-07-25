İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaz beton yüklü kamyon devrildi

Aydın’ın Söke ilçesinde Bölge Trafik Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz beton yüklü kamyon yan yattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Bölge Trafik Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz beton yüklü kamyon yan yattı. Kazada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nden Bölge Trafik istasyonuna doğru hareket halindeki 09 AYG 552 plakalı gaz beton yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada araç sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.