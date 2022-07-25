Gaz beton yüklü kamyon devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Bölge Trafik Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz beton yüklü kamyon yan yattı. Kazada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nden Bölge Trafik istasyonuna doğru hareket halindeki 09 AYG 552 plakalı gaz beton yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada araç sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.