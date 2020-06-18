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Gazeteci Altınayar dualarla anıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gazetecilik yapan ve genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Gazeteci Şevket Altınayar vefatının 5’inci yıl dönümünde yapılan hayır ile anıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gazetecilik yapan ve genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Gazeteci Şevket Altınayar vefatının 5'inci yıl dönümünde yapılan hayır ile anıldı.


17 Haziran 2015'de yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Gazeteci Şevket Altınayar için, Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen hayra, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.


Merhum Gazeteci Altınayar için vatandaşlara tavuk, pilav, ayran ve helva ikramında bulunuldu. Okunan Mevlid-i Şerif ile son bulan hayırda Altınayar için dualar edildi.

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