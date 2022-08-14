Gazeteci Cenk Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçirdiği kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ve uzun yıllar medya sektöründe çalışan Gazeteci Cenk Bulut (49) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem Aydın'ın yerel televizyonu olan AYTV'de uzun yıllar kameraman ve teknik sorumlu olarak görev yapan ve AY Medya'nın sahibi Cenk Bulut (49), yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Bulut'un kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı olarak beyin kanaması olduğu tespit edildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve yaşam mücadelesi veren Bulut tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bulut'un vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Basın camiasının sevilen isimlerinden olan Bulut'un, bugün öğle namazına müteakip Efeler ilçesindeki Kozdibi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 2 çocuk babası Cenk Bulut'u cenazesinde meslektaşları da yalnız bırakmazken, Bulut'un naaşı Kemer Mezarlığı'na defnedildi.