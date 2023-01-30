Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Didim'de anıldı

Ankara'daki evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Didim'de düzenlenen programla anıldı.

30 yıl önce Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucunda aramızdan ayrılan Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Didim'de, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. DİGEM Sanat Akademisi'nde düzenlenen anma programına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Anma programında konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Gönül isterdi ki Uğur Mumcu aramızda olsun. Tam 30 yıl önce aramızdan kalleşçe düzenlenmiş bir suikast sonucu bizden koparıp aldıkları Uğur Mumcu'yu bugün anıyoruz. Bütün ümidimiz güçlü ve halkına güven veren siyasetçilerle kudretli iktidarlar kurup, halkımızla, yurttaşlarımızla, geleceğimizle, bugünümüzle umutlu ve mutlu olarak yaşamaktır. Çok uzun yıllar yaşayıp ondan öğreneceğimiz çok şeyler varken, 51 yaşında memleketine en önemli hizmetleri verebileceği bir dönemde maalesef aramızdan aldılar. Araştırmacı Gazeteciliğin ne olduğunu Türkiye'ye öğreten ve bunun için bedeller ödenmesi gerektiğini de o bedelleri ödeyerek, yaşayarak anlatan Uğur Mumcu, önemli araştırmalarda bulunmuş, bazı başından geçen trajikomik olayları kaleme dökmüş önemli bir gazetecimizdi. Ben kendisinin hayatta olsaydı bizlere önemli yollar göstereceğine, ufuklar açacağına inanıyordum ama maalesef olmadı. Uğur Mumcu'yu, bizden koparılışının 30. yılında yad ediyor, özlemle anıyorum. Bir daha böyle değerlerimizin de bu şekilde elimizden alınmamasını dileyerek sözlerime son veriyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından başlayan programda, vatandaşlara Uğur Mumcu'nun hayatını ve konuşmalarını içeren belgesel izlettirildi. Program DİGEM Gençlik Müzik topluluğu öğrencilerinin, koro halinde seslendirdiği şarkılarla son buldu.