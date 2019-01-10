Gazeteciler gününde gazetecilerin durumu değil jeotermal ve AYBA konuşuldu

Bu yıl 212 Sayılı Basın Çalışanları Kanunu'nun 58'inci yıl dönümünde Aydın'da Çalışan Gazeteciler Günü adı altında gazeteciler gününü çalışarak geçirdi.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunan gazeteciler Valiliğin kendisi için düzenlediği kahvaltı organizasyonunda da kendi sorunlarını unutup Aydın'ın en önemli sorunu haline gelen jeotermali ve son günlerde gündemden düşmeyen AYBA'yı konuştu. Toplantıya birim müdürleri ile birlikte katılan Vali Yavuz Selim Köşger, gazetecilerin gününü kutlayarak mesleki sıkıntılardan ziyade ilin sorun ve problemleri ile AYBA ve jeotermali uzun uzun anlattı.

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk önce sabah saatlerinde Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetimleri tarafından çelenk sunuldu. Karşılaştıkları zorluklara aldırış etmeden görevlerini yapan Aydınlı gazeteciler, 212 Sayılı Basın Çalışanları Kanunu'nun kabulünün 58'inci yıl dönümünü hava muhalefetine aldırış etmeden kutlamış oldu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazete ve gazetecilerin yaşadığı sıkıntılarda bahsedip Aydın'ın en büyük kanayan yarası olan jeotermal sorununa da değindi.

Vali Köşger'le kahvaltıda bir araya geldiler

Sabahki kutlama töreninin ardından Aydın'da ulusal ve yerel bazda görev yapan gazetecileri konuk eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilerin günlerini kutlayıp daha sonra gazetecilerle birlikte kahvaltı yaptı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yine çalışarak geçiren Aydınlı gazeteciler, kahvaltının ardından Vali Köşger'e yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları anlatmak yerine gazetecilik refleksi gereği ilin sorunlarını sordu. Gazetecilerle ilgili hiçbir konunun gündeme gelmediği organizasyonda, jeotermal ve AYBA konuları ele alındı. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte gazeteciler böylelikle kendi günlerinden kendilerini unutmuş oldu.