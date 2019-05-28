Gazeteciler Söke'de iftarda buluştu

Söke Belediyesi'nin katkılarıyla bir restaurantda gerçekleşen iftar yemeğine Aydın, Nazilli, Kuşadası, Didim ve Söke'den basın mensupları ve cemiyet başkanları katıldı. İftar yemeğinin bir bölümüne Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Söke Belediye Başkanı Veli Devrim Yerli de katılarak gazetecilerle sohbet etti.

ABGC Söke Şubesi'nin kısa süre önce oluşturulmasına rağmen ilk etkinlik olarak iftar yemeğinde bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden ABGC Söke temsilcisi Levent Tuncer; “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve dayanışmanın öne çıktığı, en önemlisi vicdani arınmanın ayı. Bu anlamlı ay içerisinde basın camiasını bir araya getirdik. Bundan sonraki süreçte ABGC olarak Söke'deki faaliyetlerimiz gazeteci arkadaşlarımızın, basın kuruluşlarımızın destekleri ile el birliği içerisinde devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu birlikteliğimizle gücümüz katlanarak artacak. Etkinliğimize katılan, destek ve güç veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Yaşadığımız topraklarda ve kentimizde birlik-beraberlik ve huzur istiyoruz. Yaşadığımız kente el birliği içinde hizmet etmek istiyoruz. Bunu yaparken de gazeteci arkadaşlarımın sorunlarını biliyorum. Özellikle yerel basın ve basını desteği bizim için çok önemli. Tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin desteğini hissediyoruz, basının da Söke'nin yararına olan tüm konularda desteğini istiyoruz. El birliği içerisinde yapamayacağımız, Söke'nin gelişmesi ve güzelliği için başaramayacağımız hiçbir konu olmayacaktır. Söke'nin tanıtımına da katkı sağlamanızı istiyoruz. Ülke çapında şehrimizin tanıtılması siz gazeteci arkadaşlarımızın özverisiyle olacaktır” dedi. Başkan Levent Tuncel ABGC Söke Temsilciliğine çalışmalarında başarılar diledi.