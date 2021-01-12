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Gazetecilere saldıran kadın gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde adliye önünde gazetecilere hakaret edip fiziki saldırıda bulunan tutuklu yakını kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önünde gazetecilere hakaret edip fiziki saldırıda bulunan tutuklu yakını kadın, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu satışı yapmak suçundan tutuklanan K.Ç.'yi haber yapmak isteyen gazetecilere, tutuklunun yakını olduğu iddia edilen E.Ö.Ç. tarafından hakaret edilerek, fiziki saldırıda bulunuldu. Gazetecilerin şikayeti üzerine E.Ö.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

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