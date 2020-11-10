İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuyucak'ta törenle anıldı

Aydın’ın Kuyucak İlçesi’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82.

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü anma programı kapsamında Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.


Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri katıldı. Kuyucak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından sirenler eşliğinde saat 09:05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Program sonrasında Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Eğitim' konulu resim sergisi gezildi.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Bugün hepimize düşen ortak görev; Cumhuriyet'e ve ulusal değerlere sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.