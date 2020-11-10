Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuyucak'ta törenle anıldı

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü anma programı kapsamında Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri katıldı. Kuyucak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından sirenler eşliğinde saat 09:05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Program sonrasında Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Eğitim' konulu resim sergisi gezildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Bugün hepimize düşen ortak görev; Cumhuriyet'e ve ulusal değerlere sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır” dedi.