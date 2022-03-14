Gazipaşa Ortaokulu, hentbolda Türkiye Finalleri'ne katılacak

9-12 Mart 2022 Tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenen Türkiye Yarı Finallerinde Aydın'ı temsil eden Efeler Gazipaşa Ortaokulu, buradaki müsabakalarda Kıbrıs, Manisa, İzmir ve Zonguldak takımlarını yenerek namağlup bir şekilde Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Efeler Gazipaşa Ortaokulu şimdi ise Nisan ayı içerisinde Zonguldak'ta oynanacak olan Türkiye Finallerinde, Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Okul Müdürü Nadir Coşkun, güzel bir başarı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Okulumuzun tarihinde hentbol branşında daha önce kazanılmamış bir başarı bu. Bu yüzden de ayrı bir öneme sahip. Çocuklarım bu zafer için çok ter döktüler ve hala da döküyorlar. Antrenörümüz Hüseyin Yağcı'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi, hentbol konusunda gerçekten çok donanımlı bir kişi. Çocuklara hentbol aşılamanın yanı sıra adeta terapi uyguluyor. Başarımızın diğer mimarları olan ailelerimize, rehber öğretmenimiz Yusuf Bağcı'ya, sporcu velilerimize ve Gazipaşa ailemize de destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu macera Zonguldak'ta kupa ile sonlanacak” açıklamasında bulundu.