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Gece eve dönmeyen çiftçinin ölüsü bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İsa Bayram, ilek toplamak için gittiği dağda ölü bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İsa Bayram, ilek toplamak için gittiği dağda ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre dün ilek toplamak için evinden çıkan İsa Bayram (43), akşam olmasına rağmen eve dönmedi. Köşk'ün Karatepe bölgesine gittiği öğrenilen Bayram'dan bir daha haber alınamadı. Bu gün sabah saatlerinde Karatepe bölgesinde bahçesine giden vatandaşlar Vezir Çeşmesi önünde hareketsiz yatan şahsı görünce durumundan şüphelendi. Şahsın vücudunda morluklar bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Dağlık alanda ve sadece arazi araçlarının çıkabildiği alandaki cesede güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi.


Cumnuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda 2 çocuk babası İsa Bayram'a ait olduğunu tespit edilen ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İsa Bayram'ın aracı ise Kösealanı ile Karatepe arasındaki bölgede yolda park edilmiş vaziyette bulundu.

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