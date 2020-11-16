Gece Kartalları 30 günde 27 aranan şahıs aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte çalıntı motosiklet ve silah buldu.

Kuşadası'nda görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri vatandaşlara güven vermeye devam ediyor. 15 Ekim ve 15 Kasım tarihleri arasında yaptıkları GBT sorgulamalarında 10'u hırsızlık, 5'i uyuşturucu başta olmak üzere toplamda 27 aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca 2 çalıntı motosiklet ve 7 adet silah bulan gece kartalları şüphelilere gerekli cezai işlem uyguladı. Yapılan kaba üst aramalarında ise aralarında bir miktar kristal diye tabir edilen metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirdi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 1 ay içinde yaptıkları icraat Kuşadalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.