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Gece Kartalları, hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde görev yapan bekçiler aranan 2 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan bekçiler aranan 2 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı.


Kuşadası'nda 'Gece Kartalları' hırsızlıklara geçit vermiyor. Son olarak, Camiatik Mahallesi İleri Sokak üzerinde devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir şahsa GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamasında şahsın N.K. olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Son olarak Camikebir Mahallesi Kaleiçi'nde de devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsa yaptıkları GBT kontrolünde şahsın hırsızlık suçundan aranan S.B. olduğunu belirledi. Her 2 zanlı da gözaltına alınarak gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

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