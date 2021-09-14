Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 143'üncü Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de gerçekleştirildi.

Toplantının gündem maddeleri hakkında açıklama yapan GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yönetim kurulu olarak önceki toplantıdan bu yana Ajansın hayata geçirdiği çalışmaları gözden geçirerek değerlendireceklerini, önümüzdeki dönem planlanan proje ve faaliyetleri de görüşerek karara bağlayacaklarını söyledi.

Ajansın çalışmalarına kısaca değinen Vali Atik, öncelikle Ajansın yakın zamanda hayata geçirdiği Güney Ege Tanıtım Portalı'nı anlattı. Denizli Valisi Atik konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Güney Ege Bölgesi'nde turizmin bütüncül biçimde tanıtımını sağlayacak bir yaklaşımla, turizm ögelerinin tanıtılmasına yönelik interaktif bir harita ve rota oluşturma sistemini içeren, Güney Ege Tanıtım Portalı 'guneyegeturkiye.com' alan adıyla yayına başlamıştır. İllerimizdeki turizm ögeleri ve destinasyonlar hakkında detaylı içerikler sunan ve ziyaretçilerin kendi gezi rotalarını oluşturmalarını sağlayan tanıtım portalının sosyal medya hesapları da aktif hale getirilmiştir” dedi.

Denizli Valisi Atik, Güney Ege'deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda ve desteğiyle GEKA'nın yürüttüğü, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Bölgeden 5 adet projenin başarılı bulunarak değerlendirmeyi geçtiğini söyledi. Söz konusu 5 projenin, Bakanlığın son onayı sonrasında uygulamaya alınacağını ve toplam 5 Milyon TL destek sağlanacağının da altını çizdi.

Bölge kalkınmasına hız kazandıran özel nitelikli projelerin hayata geçirildiği güdümlü proje çalışmalarına da değinen GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Fuat Atik; Söke'de Pamuk Lisanslı Depo, Denizli'de Mesleki Eğitim ve Test Merkezi ile Muğla'da Apiterapik Ürünler Üretim Merkezi Güdümlü Proje çalışmalarının mevcut durumunu gözden geçireceklerini söyledi.

Ajansın 2022 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi ile bu kapsamda planlanan Sonuç Odaklı Programlar vizyonunda hayata geçirilmesi düşünülen proje ve faaliyetlerin görüşülerek karara bağlanacağının altını çizen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, son olarak GEKA'nın hazırlıklarına devam ettiği '2021 yılı Finansman Desteği Programı'nı da önümüzdeki günlerde ilan etmeyi planladıklarını söyledi. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Fuat Atik, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.