GEKA 30 milyon bütçeli hibe destek programları için projeleri bekliyor

GEKA toplam 30 milyon bütçeli 2019 yılı Mali Destek Programları için Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına ivme kazandıracak projeleri bekliyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 18 Şubat 2019 tarihinde toplam 30 milyon bütçeyle ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarına Bölgedeki Kobi statüsündeki işletmelerin 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uygun projelerle başvuru yapmasını bekliyor.

GEKA, geçtiğimiz 18 Şubat 2019 tarihinde Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarından oluşan Proje Teklif Çağrısını Bölgedeki KOBİ statüsündeki işletmelere yönelik ilan etti. Toplam 30 milyon TL'lik bir kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanan programlarla, Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ve temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

KOBİ'lere Proje Başına 750 Bin TL'ye Kadar Hibe Desteği Verilecek

Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli Güçlü Sanayi Mali Destek Programında; Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken bu programa Bölgedeki KOBİ'ler başvuru yapabilecek. Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 750 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

Projelerde Yüksek Katma Değer ve Temiz Üretim Öncelikli Konular Olacak

Yine KOBİ'lerin uygun başvuru sahibi olduğu Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programında ise; 5 milyon TL'lik bir bütçe temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılacak. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi programın öncelikleri olacak. Bu program kapsamında; projelere GEKA tarafından 500 bin TL'ye kadar kaynak aktarılacak

Projelerin 6 Mayıs 2019 Tarihine Kadar GEKA'ya Teslim Edilmesi Gerekiyor

“2019 Yılı Mali Destek Programları” hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı Ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve Ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebiliyor. Başvuru sahiplerinin 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.