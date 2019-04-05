GEKA, Güney Rgeli sağlık ve spor turizmi temsilcileriyle 3. kez Hestourex Fuarında

Güney Ege Kalkınma Ajansı 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya Expo Center'da (ANFAŞ) düzenlenen “Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongre ve Fuarı olarak da adlandırılan Hestourex Fuarı'na 3. kez, Güney Egeli sağlık ve spor turizmi temsilcileriyle katılım sağlıyor.

“Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına yön veren GEKA, turizmde çeşitliliğin artırılarak dört mevsime yayılması, bölgenin alternatif turizm olanaklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak bölgesel tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Sağlık turizmi, spor turizmi ve alternatif turizm alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getiren en geniş kapsamlı uluslararası is¸ geliştirme platformu olan Hestourex Fuarında 3. kez stant alanı açan GEKA, bu yıl Bölgeden 14 sektör temsilcisi kurum, kuruluş ve firmayla katılıyor.

Güney Ege Bölgesinde sağlık turizmi alanında faaliyetlerini sürdüren kamu ve özel hastaneleri, sağlık turizmi dernekleri, spor ve alternatif turizm alanlarında çalışmalarını yürüten kurum, kuruluş ve firmalar GEKA'nın sağladığı stant alanında tanıtımlarını gerçekleştirirken 5-6 Nisan tarihlerinde yapılacak ikili görüşmelerde uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş bağlantılarının yolunu açacaklar.

Güney Ege Bölgesinden 14 sektör temsilcisinin katılım sağladığı GEKA'nın stant alanını, Ajansın bağlı bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de ziyaret etti. Genel Müdür Yeniçeri, katılımcılar hakkında GEKA Genel Sekreter vekili Özgür Akdoğan'dan bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarında bu yıl 165 ülkeden 6 bin alım heyeti ile 60 binin üzerinde ikili görüşme yapılması hedefleniyor. Türkiye genelinde turizmin 12 aya yayılmasını amaçlayan fuar kapsamında sağlık, wellness, adrenalin spor ve alternatif turizm alanlarında ulusal ve uluslararası platformlardan temsilciler de fuara katılıyor.