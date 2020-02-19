GEKA, Karacasu'nun eko-turizm destinasyonu olması için harekete geçti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın'ın Karacasu ilçesinin eko-turizm potansiyelinin belirlenerek turizm destinasyonu haline getirilmesi için çalıştay düzenledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Karacasu'nun eko-turizm destinasyonu haline getirilmesi yönünde gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenledi. Karacasu Kültür Merkezinde gerçekleşen çalıştayda valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları il/ilçe müdürlükleri, meslek kuruluşları, muhtarlar, akademisyenler, turizm ile ilgili STK'lar, üretici örgütleri ve turizm tesisleri yetkililerinin katıldığı çalıştay ile ilçede eko-turizm potansiyeline ilişkin farkındalığın artırılması, ilçenin turizm alanında güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerinin belirlenmesi ve Karacasu'nun eko-turizm destinasyonu haline getirilmesi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyet ve projeler belirlendi.

GEKA'nın Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı “Destinasyon Yönetim ve Eylem Planları” faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, “Karacasu'da Eko-turizm Olanakları”nın detaylı olarak anlatıldığı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Karacasu'nun eko turizmde güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilerek çıkan sonuçlara göre fırsat ve tehditlerin belirleneceği GZFT analizi adlı grup çalışması gerçekleştirildi. Doğa ve spor turizmi ile kültür turizmi masalarından oluşan grup çalışmaları bölümünde, GZFT analizinden çıkan sonuçlara göre eko turizme yönelik proje ve faaliyet önerileri oluşturuldu. GEKA'dan yapılan açıklamada; çıkan sonuçların bir rapor haline getirilerek yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı soylendi. Ayrıca sonucların, Karacasu'da 3 yıl boyunca eko-turizm alanında gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olacağı belirtildi.

GEKA'nın 2013-2019 yılları arasında alternatif turizmin bölgede yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli araştırma raporları hazırladığını, çalıştaylar düzenleyerek sektör paydaşları ile birlikte birçok faaliyete imza attığını belirten GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Yürüttüğümüz mali destek programlarımız aracılığı ile doğa, spor, kültür, sağlık ve termal turizm ile diğer alternatif turizm temalarında birçok projeyi destekledik. Böylece, bölgemizde alternatif turizm alanlarının çekiciliği ve aktivite çeşitliliğini artırmak için önemli düzeyde altyapı oluştu. Tüm bu çalışmalar bölgesel düzeyde alternatif turizm farkındalığının ve bu alandaki yatırımların artırılmasını sağladı.

Son yıllarda tüm dünyada artan yaş ortalaması, kentlerden doğaya yöneliş, çevreye ve çevresel sorunlara karşı artan ilgi uluslararası turizm talebinin yapısında değişikliklere neden oldu. Kitle turizmine bir reaksiyon olarak farklılık arayışı ile ortaya çıkan eko-turizm, günümüzde turizm sektörünün hızla gelişen bir alt sektörü oldu. Tüm bu gelişmeler ışığında; turistik öğeleri, ürün ve hizmetler ile bütüncül bir şekilde ele alan eko-turizm destinasyonlarının bölgemizde de oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ajansımız nezdinde bölgemizin kıyı kesiminde yoğunlaşan turizm gelirlerinin kırsal kesimlere de yönlendirilmesi ve eko-turizm alanında güçlü yanların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, 2020-2023 yılları arasında uygulanması öngörülen ‘Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar sonuç odaklı programını hazırladık. Bölgemizde eko-turizmin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda Aydın, Denizli ve Muğla'da öncelikli ilçelerde eko-turizm alanındaki faaliyet ve desteklerimizi yoğunlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

İlk çalıştay Karacasu'da yapıldı

Belirlenen öncelikli ilçelerden ilki olan Karacasu'da söz konusu çalışmaların başlangıcını yaptıklarını kaydeden Akdoğan, “Karacasu, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, turizm aktivitelerinin çeşitliliği bakımından diğer birçok ilçeye göre üstün durumda olan önemli bir eko-turizm destinasyonu olmaya adaydır. Bu doğrultuda; Karacasu'da yürütülecek kapasite geliştirme, danışmanlık, yatırım ve tanıtım faaliyetleri ile Karacasu'nun ülkede ve uluslararası platformlarda rekabet gücü yüksek bir eko-turizm destinasyonu haline gelmesini amaçlıyoruz. Söz konusu hedefler doğrultusunda yapacağımız bugünkü çalıştayda grup çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar, proje ve faaliyetler; Karacasu turizminin geleceğini planlamak ve yatırımları yönlendirmek açısından önemli bir yol haritası oluşturacaktır. Katılımcılarımıza çalıştayda sunacakları katkıları için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Umut ederim ki, çalıştay sonuçları Karacasu turizmi için önemli kazanımlar sağlar” şeklinde konuştu.

“Bu çalıştay Karacasu'ya ufuk açacak”

“Aydın'da turizmi 4-5 aylık her şey dahil plaj turizmi olmaktan çıkartıp 365 gün ve tüm Aydın'a yayma idealindeyiz” diyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Antik kentlerin restorasyonu ve tanıtımı ile ilgili projelere öncelik veriyoruz. Hem çevresel hem de erişilebilirlik anlamında bu antik kentlerin sorunlarını GEKA'dan aldığımız desteklerle çözmeye çalışıyoruz. Aydın'ın en müstesna antik kenti, Afrodisias. Bu baht size gülmüş, Afrodisias çok özel ve güzel bir kent. Her zaman iddia ediyorum; Afrodisias Roma'nın Collesium'undan daha önde. Bu kadar güzel bir yer. Bu kadar çok sanatsal eserin bulunduğu bu kadar antik kalıntının bulunduğu bu kadar bakir alanlar dünyada çok az var. Elinizde un var, yağ var, şeker var. Karacasu'yu bir patlatalım. Ben bütün imkanları sunuyorum. Getirdiğiniz tüm projelere destek vermeye çalışıyorum. 3-4 konağı kamulaştırdık. Bu konakları restore edelim fonksiyon kazandıralım. Hediyecilik anlamında dericiliğin bir geçmişi var, bunu canlandıralım. Çömlekçilikte de, hediyelik eşya üzerine yoğunlaşalım. İnsanlara plaj turizminden gına geldi. İnsanlar alternatif alanlar arıyor. Doğa turizmi, eko turizmi ve tarih bunlardan birisi. Karacasu'da insanları heyecanlandıracak ve buraya getirecek onları mutlu edecek mesut edecek çok sayıda aktivite var. Kahvederesi, ormanlar, Dandalaz Baraj Gölü bunlarda ayrı ayrı aktivite yapılabilir. Tüm ilçelerin kendi peteğini en iyi şekilde doldurması gerekiyor. Turisti bir gece konaklatsanız, tarımdan elde ettiğinizden daha fazla katma değer elde edersiniz. Bu çalıştayın Karacasu'ya ufuk açacak bir çalışma olduğuna kaniyim. Bu güzellikte emeği olan başta GEKA Genel Sekreterimiz olmak üzere Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Programı nedir?

GEKA'nın, üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak detaylandırdığı 2020 yılı Ajans Çalışma Programı, 2020 yılında Ajansın, “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar”, “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi” ve “İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm” adlı sonuç odaklı programlarını içeriyor.

GEKA, “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar” sonuç odaklı programı kapsamında, Güney Ege Bölgesinde öncelikli ilçe olarak belirlenen Karacasu, Söke, Kuşadası, Pamukkale-Buldan, Çameli, Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz ve Ula ilçelerinin eko turizm potansiyelinin harekete geçirecek. Turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılarak turizm gelirlerinin artırılması için 3 yıl boyunca çeşitli proje ve faaliyetler gerçekleştirecek.