GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 131'inci Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Temmuz 2020 tarihinde Muğla Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy'un başkanlığında ve Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Aydın Valisi Aksoy öncelikle, GEKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin dönüşümlü olarak senede bir defa değiştiğine vurgu yaparak dönem başkanlığı görevinin Muğla Valiliği'nden, Aydın Valiliği'ne geçtiğini belirtti. Bu nedenle söz konusu görevi önceki dönem yerine getiren Orhan Tavlı'ya ve eski Muğla Valisi Esengül Civelek'e teşekkür etti. Kendisinin de bir yıl boyunca yürüteceği, GEKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin Güney Ege Bölgesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, ajansın son dönem gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu, GEKA'nın “2020 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilecek yeni mali destek programlarını görüştü.

GEKA'nın bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü, "2020 yılı Fizibilite Desteği Programı” da toplantının önemli konuları arasında yer aldı. Bu programa yönelik içerik, başvuru koşulları ve uygun başvuru sahipleri ve benzeri konular görüşüldü. Ayrıca, devam eden ve takip edilen projelerin mevcut durumları ile süre uzatımı talepleri de toplantıda istişare edilen konular arasında yer aldı. Son olarak toplantıda, başarılı projelerin ulusal çapta tanıtılmasına yönelik faaliyetler de değerlendirildi.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı sonlandırdı.