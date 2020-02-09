GEKA'dan Sultanhisar'a proje desteği

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilçe kaymakamlığı tarafından GEKA'ya sunulan “2019 Teknik Destek Programı” kapsamında hazırlanan “Sultanhisar Projelere Yelken Açıyor Projesi” uygulamaya ve desteklenmeye değer bulundu.

Sultanhisar Kaymakamlığı'nın başvuru sahibi olduğu, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) “2019 Teknik Destek Programı” kapsamında hazırlanan “Sultanhisar Projelere Yelken Açıyor Projesi” uygulamaya ve desteklenmeye değer bulundu. Güney Ege Kalkınma Ajansınca desteklenecek projenin sözleşme imza töreni ise Ajansın Aydın Yatırım Destek Ofisi merkezinde gerçekleştirildi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan Aydın ve Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge tarafından karşılıklı olarak imzalanan sözleşme imza töreninde kurum yetkilileri de hazır bulundu.

GEKA Aydın Koordinatörü Armağan Aydın, projenin Sultanhisar'ın proje tabanlı girişim alt yapısına katkısının yüksek olacağını ifade ederek, “Proje ile Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, hibe mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu çalışanlarının, TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal veya Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası hibe sağlayıcıların desteklerinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ihtiyaç duyulan planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri hedeflenmektedir” dedi.

Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge ise projenin kabulü ile ilçenin hibe ve fon kaynaklarına yönelik başvuru ve uygulama sürecinde önemli bir eksikliğin giderileceğini ifade ederek, “Projemize destek veren Güney Ege Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum” dedi.