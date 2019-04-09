Geleceğin Aydınlı yıldızlarından sahnede başarılı performans

Liselerarası Müzik Yarışmasının 21 ilden 228 lisenin sahne aldığı İzmir elemelerinde, Aydın'ı 15 lisenin müzik grubu temsil etti.

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından birisi olan Liselerarası Müzik Yarışmasının eleme etapları İzmir elemeleriyle sona erdi. İzmir Arena'da sahneye çıkan 21 ilden 228 lise muhteşem performansıyla göz kamaştırdı. 3 gün süren ve festival havasında geçen elemelerde Aydın'ı 15 lise temsil etti. Aydınlı liseliler 27 Nisan'daki büyük finale kalmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli müzisyenlerle kıyasıya rekabet etti.

Aydın adına İzmir'de; Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, TED Özel Ege Anadolu Lisesi, Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Aydın Fen Lisesi, Aydın Atatürk Anadolu Lisesi, Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi ve yarışmaya ortak grup kurarak katılan "Aydın Lisesi & Özel Aydın Uğur Temel Lisesi " ile "Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki Teknik Anadolu Lisesi & Aydın Efeler Süleyman Demirel Anadolu Lisesi" sahne aldı.

Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen İzmir elemelerinde Aydın'ın yanı sıra Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya ve Uşak'tan gelen 228 lise yarıştı.

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın büyük finali, çok yakında açıklanacak finale kalan liselerin katılımıyla 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8 bin liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra eğitim sponsoru Okan Üniversitesi'nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor.