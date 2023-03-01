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Geleceğin denizcileri bilgilendirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından geleceğin denizcileri olan ortaokul öğrencileri bilgilendirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından geleceğin denizcileri olan ortaokul öğrencileri bilgilendirildi.



Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından Kuşadası Atatürk Ortaokulu'nda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen seminerde öğrencilere deniz güvenliği, denizlerde yaşam, suçun önlenmesi, deniz kirliliğinin önlenmesi, ekiplerin çalışma prensipleri konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevlerinin de anlatıldığı etkinlikte ayrıca geleceğin denizcisi olan öğrencilere denizlerde yüzerken dikkat edilmesi gereken konular da hatırlatıldı.

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