Geleceğin esnafları, Esnaf Odaları Birliği'ne ziyaret etti

Türkiye'de zincir marketlerde poşetin bile para ile satılmaya başlaması dikkatleri yeniden yerel esnaf ve sanatkara çevirdi. Aydın Efeler İlçesi'nde eğitim öğretim veren Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'ndan bir grup öğrenci öğretmenleri ile birlikte Aydın Esnaf Odaları Birliği'ne ziyaret edip yıllarca toplumu ayakta tutan Ahilik teşkilatı hakkında bilgi aldılar.

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3/I sınıfı öğrencilerinin, Öğretmenleri Rengin Atille ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret, zincir marketlerin esnaf ile birlikte toplumda bazı değerlerin nasıl yok olmaya yüz tuttuğunu da ortaya çıkardı. Ziyarette yapılan mini bir ankette, mahalle bakkalının kara gün dostu olduğu ortaya çıkarken, Başkan Çetindoğan, yarının büyüğü miniklerin de bölgelerindeki esnafa sahip çıkmalarını istedi.

‘Esnaf Teşkilatı ve Odaların Kurulması' ile ilgili dersi işlemek üzere Aydın Esnaf Odaları Birliği'ne (AYESOB) ziyaret eden öğrencileri Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan kapıda karşıladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve soruları cevaplayan Başkan Çetindoğan, “Bizi biz yapan değerlerin başında Ahilik ilkeleri dediğimiz esnaflık ilke ve esasları yer alır. Ahilik kelimesinin anlamı kardeşlik demektir. Bir insana anne-babasından sonra en yakın olan insan da kardeşi ve kardeşleridir. Bu nedenle güzel ülkemiz Türkiye'de esnaf teşkilatının diğer adı Ahilik teşkilatıdır. Bu teşkilat, en zor zamanlarda toplumun halkın yanında olur. Bugün yanınızda paranız olmadığınız halde ekmek, süt, şeker veya diğer ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz tek yer mahalle bakkalınızdır. Bizler, halkımızın parası yokken kimden alışveriş yapıyorsa parası olduğunda da aynı esnaftan alışveriş yapmasını istiyoruz. Bu kapsamda sizlere çok büyük görevler düşüyor. Alışverişinizi mahalle bakkalınızdan yaparak, büyüklerinizi de bu konuda uyararak yerel esnafınıza sahip çıkabilirsiniz” dedi.

Ziyaret kapsamında Başkan Çetindoğan öğrencilere hediye verdi. Daha sonra birlik binasındaki Ahi Köşesini gezen öğrencilere Başkan Vekili Kamil Tavil asırlar önce kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi. Tavil ayrıca, Ahi Evran'ı ve büyük ustalığı hakkında miniklere çeşitli bilgiler aktardı.