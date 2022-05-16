Geleceğin golfçüleri sertifikalarına kavuştu

Kursu başarıyla tamamlayarak golfun püf noktalarını öğrenen küçük sporculara sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan verdi.

Kuşadası Belediyesi çocukların erken yaşta sporun farklı dallarıyla tanışması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kuşadası Golf Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim programı tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren eğitim programına katılan çocuklar golf sporunun temel kurallarını öğrendi. Kurs boyunca eğlenceli vakit geçirme fırsatı da bulan çocuklara sertifikalarının verilmesi için Kuşadası Golf Kulübü'nde etkinlik düzenlendi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte kursiyerlere sertifikaları Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Golf Kulübü Başkanı Dr. İbrahim Kocaoğlu ve antrenör İdris Toprak tarafından verildi.

Kuşadası'nda çocukların farklı spor dallarına olan ilgilerinin artmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Kuşadası golf sporuyla ilgili organizasyonların düzenlenmesine çok uygun bir kent. Kuşadası Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sporun her alanıyla tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.