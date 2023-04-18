Geleceğin hekimleri Kuşadası'nda buluştu

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kongrede Türkiye'nin farklı üniversitelerinde tıp öğrenimi gören yaklaşık 300 öğrenci ve farklı branşlarda uzman akademisyenler bir araya geldi.

Kuşadası'ndaki bir otelde “Harekete Geç” başlığıyla düzenlenen iki günlük multidisipliner kongrede farklı alanlarda uzman akademisyenler bilimsel çalışmalarını öğrencilerle paylaşırken tıp bilimindeki yeni gelişmeler masaya yatırıldı. Kongrenin son gününe katılan Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez “Akademik ve bilimsel olarak bu kadar önemli bir kongreye üçüncü kez ev sahipliği yapmak çok gurur verici. Kuşadası Belediyesi olarak eğitime ve bilimsel çalışmalara olan desteğimiz her daim sürecek. Geleceğin hekimlerine ve bilim insanlarına başarılar diliyorum” dedi.

Tıp öğrencileri ise Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez'e teşekkür plaketi verdi.