Geleceğin şampiyonları olimpiyatlara hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimler ile geleceğin şampiyonları hem yaza hem olimpiyatlara hazırlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'ın Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2023 yılı eğitimleri başladı. Bu çerçevede eğitimlerini alan geleceğin şampiyonları, uzman antrenörler eşliğindeki antrenmanlarında hem yaza hem de olimpiyatlara hazırlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda spor ve enerji dolu bir hafta sonu geçirdik. Alanında uzman antrenörlerimiz ile çocuklarımızı şimdiden hem yaza hemde olimpiyatlara hazırlıyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle geleceğe atılan kulaçlardan kareler ise içimizi ısıtıyor” ifadelerine yer verildi.