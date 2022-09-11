İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gelin arabası küle döndü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki gelin arabasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki gelin arabasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gelin arabasındaki yangını söndürürken araç kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.