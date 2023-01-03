Gelin gibi süslenen milyonluk develer arenada boy gösteriyor

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan deve güreşleri sezonu ile birlikte piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan pehlivan develer de gelin gibi yapılan süslemeleriyle sanki arenaya değil podyuma çıkıyor.

Ege Bölgesi'nin kış aylarında vazgeçilmez geleneği olan deve güreşleri sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın'da develer gelin gibi süsleniyor. Develerin hem üşümemesi hem de güzel görünmesi için çul, golon ve havut gibi süslemeleri el emeği ile hazırlanırken, piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan pehlivan develer, kıyafetleriyle sanki arenaya değil podyuma çıkıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinin tanınan isimlerinden olan deveci Bekir Kaykı, develerin adeta çocuklar gibi bakıldığını ifade ederek bir devenin yıllık bakımının 25 bin TL'yi bulduğunu ifade etti. Çocukluğundan beri devecilik kültürünün içinde büyüdüğünü ifade eden Kaykı, "Çocukluluğumuzdan beri deveciyiz. Bu işe babalarımız develerle yük taşımacılığı ile başladı. Daha sonra zamanla güreş ile de ilgilenmeye başladık. Güreş kısmı da vatandaşlarımız tarafından çok sevilince festivale dönüştü. Devecilikle ilgili, 30-40 yıldır devam eden bir festival ve etkinlik var. Yörük kültürümüzün bir parçası olan deve güreşlerini, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

“1 milyona kadar çıkıyor”

Pehlivan develerin fiyatlarının 1 milyon liraya kadar çıktığını ifade eden Kaykı, "Yeni yetişen daylak develerin fiyatı 30-40 bin liradan başlıyor. Güreş tutan develerin fiyatı ise 250-300 bin lira arasında dolaşıyor. Çok iyi diyebileceğim, 5'i geçmeyen ünlü pehlivan develerin fiyatları ise 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

“Yıllık gideri 25 bin TL”

Çocuk gibi bakılan develerin güreş sezonu öncesi adeta bir gelin gibi süslendiğini sözlerine ekleyen Kaykı, “Develerimize çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güreş sezonu öncesinde hazırlıklar tamamlanırken kıyafetlerini tamam ediyoruz. Adeta bir gelin gibi süslüyoruz. Tabi bu süsleme işi de ayrı bir masraf. Bu sene havutlar 6 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bin 500 lira kolonlar tutuyor. Bin 500-2 bin lira arasında da çulu var. Yani devenin en az 10 bin lira giyim maliyeti oluyor. Bu işin içine bakımını da dahil edersek, bir devenin yıllık gideri 25 bin liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.