Gelişigüzel çevreye atılan çöpler doğayı kirletiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde çevreye gelişigüzel şekilde atılan çöplere doğaseverler tepki gösterdi.

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Büyük Menderes Nehri yakınındaki zaman zaman özel sürücüsü kurslarının sürücü eğitimlerinde kullandığı tali yol adeta çöplüğe döndü. Gerek yolu kullanan araçlardan atılan gerekse de bölgeye gelen vatandaşlar tarafından gelişigüzel atılan atıklar doğayı kirletiyor. Görüntü kirliliğine de neden olan çöpler aynı zamanda mikrop saçarken, yol kenarları adeta çöplüğe döndü. Doğanın kirletilmesine tepki gösteren vatandaşlar daha büyük tehlikelere dikkat çekti. Etrafa bırakılan cam parçalarının da yangına neden olabileceğini söyleyen doğasever vatandaşlar, manzara karşısında üzüldüklerini belirtti.