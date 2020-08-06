Gemilerin çıkardığı her sesin bir anlamı var

Özellikle görüş açısı ve mesafesinin çok düşük olduğu sisli havalarda gemi kaptanlarının korna sesi ile anlaştığı belirtildi.

Şu anda hava sıcaklığının en fazla ve su üstü yaşamın en yoğun olduğu Kuzey Yarım Küre'deki denizlerde geni düdüklerinin anlamlarını iyi bilmek gerektiğini belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, sağlıklı bir seyir için gemi düdüklerinin çıkardığı seslerin anlamını iyi bilmek gerektiğini söyledi.

Su üstünde yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için özellikle gemicilerin ışık ve seslerin manasını iyi bilmesi gerektiğini belirten Eren Budaklı, su üstünde ışık ve seslerin de aslında uluslararası bir dili olduğunu söyledi. Sesli ikaz sistemleri sayesinde teknelerin güvenliğinin sağlandığını belirten Budaklı, “Denizcilerin seyir sırasında seyrin güvenliği açısından sesli ikaz ekipmanlarının kullanım esaslarını iyi bilmeleri gerekir. Kaptan, gerekli olduğu durumda sinyal vermeyi becerebilmelidir. Ses cihazları teknenin yerini belli etmede işlevseldir. Ses sinyallerinin belirli kuralları ve anlamı vardır” dedi.

Denizde seyir halindeki taşıtlar çatışmayı önlemek için iletişim kurduğunu ve bu iletişimin en kolay yolunun düdük yardımı ile yapıldığını belirten Eren Budaklı “Karadakinin aksine, denizde sesini duyduğunuz her bir düdüğün bir manası vardır. Özellikle kısıtlı şartlarında düdükle kusursuz anlaşabilmek için düdüğün çalış şekli ve anlamı iyi bilinmelidir” diyerek su üstündeki araçların kornalarını ve ne anlama geldiğini açıkladı.

İşte gemi kornalarının sesleri anlamları

Tek uzun düdük (2 dakika ara ile) Makina ile seyrediyorum

Çift uzun düdük (2 dakika ara ile) Makina gücü kullanan gemiyim, makinalarım stop.

Tek uzun Çift kısa düdük (2 dakika ara ile) Yelken ile seyrediyorum

Gemiler arası ikaz

Bir kısa düdük: Rotamı sancağa doğru alıyorum, sancak tarafına dönüyorum.

İki kısa düdük: Rotamı iskeleye doğru alıyorum, iskeleye tarafa dönüyorum.

Üç kısa düdük: Makinam tornistanda.

Beş kısa düdük: Niyetinizi anlamıyorum, benden neta geçiniz.

Dar kanallarda su üstü araçların korna seslerinin anlamı

Çift uzun + Tek kısa düdük: Sizin sancağınızdan geçeceğim

Çift uzun + Çift kısa düdük : Sizin iskelenizden geçeceğim.