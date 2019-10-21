Genç akademisyenlere TÜBİTAK desteği

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş.

Gör. Dr. Ece KoçYıldırım'ın yürütücülüğünü yaptığı ‘Sıçanlarda L-Name İndüksiyonu ile Oluşturulan Hipertansiyon Modelinde Fiziksel Egzersiz ve Nar Suyunun Etkileri' isimli proje, ‘TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı' kapsamında destek almaya hak kazandı.


Proje ekibinde; Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Kaya ve Veteriner Fakültesi Öğr. Gör.Dr. Asude Gülçe Güler araştırmacı; doktora öğrencisi Edasu Yıldırım'da bursiyer olarak görev alıyor.

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