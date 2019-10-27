Genç diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Beyaz Önlük Giydirme Töreni' Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Şamil Akyıl, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tüm arkadaşları adına konuşma yapmaktan dolayı onur duyduğunu belirten öğrenci temsilcisi Levent Alperen Karayiğit, kendilerine her daim destek olan ailelerine teşekkür ederek onların gurur duyacağı evlatlar olmak için çabaladıklarını ifade etti. Beyaz önlüğün sorumluluğunu meslek hayatları boyunca taşıyacaklarını söyleyen Karayiğit, töreni düzenleyen hocalarına teşekkürlerini sundu.

Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yener Okutan, Fakültenin gelişimine sağladığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ederek fakülte hakkında istatistiki bilgiler verdi. Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nda (DUS) Türkiye 12. olan öğrencileriyle gurur duyduklarını belirten Okutan, fakülte olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınırlıklarını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Okutan, “Yurt dışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar yapıyoruz. Fakülte olarak Akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor. Genel anestezi ünitesine sahip Ege'deki tek Diş Hekimliği Fakültesiyiz. Hedefimiz, öğrencilerimize kaliteli bir üniversite hayatı sunarak iyi ki ADÜ'lüyüm demelerini sağlamak” dedi.

Öğrencilere ADÜ Diş Hekimliği Fakültesinde okudukları için şanslı olduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, “Bir hekim olarak, diş hekimi arkadaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duydum. Diş Hekimliği Fakültemizin DUS'taki başarı oranlarının yüksek olması bizleri de gururlandırıyor” diyerek başarılarından dolayı akademisyenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Fakülte Spor Temsilcisi Doç. Dr. Veli Özgen Öztürk'ün geçtiğimiz dönem ADÜ Spor Şenliği müsabakalarında şampiyon olan Fakülte Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek hediyelerini vermesinin ardından üçüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı video izletildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarının öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dilemesinden sonra Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Şamil Akyıl tarafından hekimlik andı okutuldu. Tören sonunda, öğrencilerden oluşan müzik grubu sahne aldı.