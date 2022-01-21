Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası tamamlandı

Efeler Atatürk Spor Salonu'nda 220 sporcu katılımın olduğu ve 6 gün boyunca devam eden şampiyonada, 13 sıklette madalya dağıtıldı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sıralamada ilk üç dereceyi elde eden sporcuların madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Boks İl Temsilcisi Yavuz Kılıç ve Boks Merkez Hakem Kurulu tarafından takdim edildi.

Başarılı sporcuları kutlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Sporcularımızı ve tüm boks camiasına teşekkür ediyorum. 38 ilden 220 sporcu katılımı olan şampiyonada birbirinden heyecanlı müsabakalar izledik. Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası organizasyonun başından beri misafirleri en şekilde ağırlamaya çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye'mizin her yerinde böyle büyük ve güzel organizasyonlar gerçekleştirerek geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat sporcularını spor severlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Spor müsabakalarında dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum”dedi.