İhlas Haber Ajansı

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Genç futbolcu hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Refik Koray Candemir hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Refik Koray Candemir hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz yıllarda Aydınspor ve Çine Madranspor formaları giyen futbolcu Refik Koray Candemir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeşil sahalardan uzak kaldı. Bir süredir tedavi gören Kocademir'in durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kocademir hayatını kaybetti. Kocademir'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Genç futbolcunun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

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