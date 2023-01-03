Genç Futsal şampiyonları kupayı kaldırdı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Futsal Genç Kız ve Erkek müsabakaları sona erdi. Kızlarda İncirliova Spor Lisesi ve Erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kızlar-Erkekler Futsal müsabakaları Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalara kızlarda 22 takım erkeklerde 64 takım toplam 88 okul takımı katıldı.

Haftalar boyunca devam eden karşılaşmalar sonunda erkekler kategorisinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ikinci, Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü, Aydın Lisesi dördüncü oldu. Kızlar ise İncirliova Spor Lisesi birinci, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ikinci, Karacasu Kırçiçeği Anadolu Lisesi üçüncü, Nazilli Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlar ve sporcular için düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü ve okul müdürleri tarafından takdim edildi. Kategorilerinde birinci olan takımlar İncirliova Spor Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi şubat ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek.