Genç hekimler mesleki yaşama kep attı

2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Atatürk Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Törene Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mesut İnan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını ifade ederek; “Bir yandan öğrencilerimizden ayrılmanın hüznünü yaşarken diğer yandan genç, dinamik ve nitelikli beyin gücünü ülkemizin ve milletimizin hizmetine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak her zaman yanınızdayız. Devlete, millete ve bayrağa sadakatli olun. Başınızı dik tutun ve Üniversitemizden aldığınız bilgiler ışığında attığınız tüm adımlarda cesaretli olun” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık da, öğrencileri tebrik ederek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında; “Genç meslektaşlarım sizler zaten bu altı yıllık yolu tamamlayıp neler yapabileceğinizi gösterdiniz. Mesleğinizin başından itibaren bilgilerinizi güncel tutmaya çalışın, güncel olduğunuz sürece kendinize olan güveniniz ve saygınız artacaktır” dedi.

Dönem birincisi Dr. Volkan Genç ise, yaptığı konuşmada onurlu ve gururlu bir mesleğin ferdi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek “Gururla taşıyacağımız doktorluk unvanını aldığımız bugün tüm doktor arkadaşlarımı temsilen sizlere hitap etme onurunu ve gururunu yaşıyorum. Altı yıllık uzun ve zorlu geçen bir maratonu tamamlayıp mesleğe adım atmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Her doktor bildiğiyle hiçbir zaman yetinmemeli, dinamizm gereği bilgi donanımını güncellemeli, araştırmaya devam etmeli ve ömür boyu öğrenci kalmayı benimsemelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi öğrencilerine Hekimlik Andı'nı Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık okuttu. Mezuniyet, dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından kep atma töreni ile sona erdi.