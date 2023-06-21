Genç kadın orman kampında ölü olarak bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan orman kampında genç kadın ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Didim Orman Kampı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamp alanında bulunan vatandaşlar sahilde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının 30'lu yaşlarda olan Ebru Tekeli olduğu belirlendi. Genç kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.