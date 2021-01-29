Genç Kızdan 2 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Baklaköy mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Esra Öztürk'ten 2 gündür haber alamayan ailesi kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Öztürk ailesi kızlarını görenlerin insaniyet namına kendileri ile yada güvenlik güçleri ile irtibata geçmesini istedi.

Köşk'ün Baklaköy mahallesinde yaşayan Hüseyin-Fadime Öztürk çiftçinin iki kızından biri olan Esra Öztürk 27 Ocak Çarşamba akşamı evlerinden kayboldu. Kızlarının ortadan kaybolması sonrası güvenlik güçlerine başvuran aile, kızlarının gidebileceği arkadaşlarıyla da irtibata geçti.

Kronik rahatsızlığı bulunan anne Fadime Öztürk, gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istiyor. Kızlarını görenlerin kendilerine yada güvenlik güçlerine haber vermesini isteyen acılı anne baba “Bizim tek isteğimiz kızımızın bulunması. İki gündür ne yaşadığımızı bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Tek arzumuz kızımızın sağ salim evimize dönmesi. Lütfen kızımızı görenlerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz.” diyerek yardım istediler.

2 Gündür kayıp olan Esra Öztürk'ü görenlerin güvenlik güçlerine yada ailesine 0546 875 18 61 nolu telefondan ulaşabileceği belirtildi.