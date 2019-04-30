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Genç liderler gönüllere dokundu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Liderler Topluluğunun gerçekleştirdiği ‘Aşka Dair’ konulu dinleti beğeni topladı.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Liderler Topluluğunun gerçekleştirdiği ‘Aşka Dair' konulu dinleti beğeni topladı.


ADÜ Genç Liderler Topluluğu , ‘Aşka Dair' konulu dinleti gerçekleştirdi. Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Söke'den Araştırmacı-Yazar Yaşar Çağbayır, Denizli'den Şair Mustafa Kayalı, ADÜ'den de Prof. Dr. Mesut Kırmacı okuduğu şiirlerle katkı sağladı. Topluluk öğrencilerinin de yer aldığı programda birbirinden güzel şiir ve şarkılar okunurken, salonda yer alanlar sahne dekoru, ışıklandırmalar ve mumlarla oluşturulan güzel ortamda dinletinin keyfini doyasıya yaşadı.


Topluluk danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Atik, “Dinletimiz ilahi, vatan ve beşeri aşk temaları üzerine kuruluydu. Annenin çocuğuna duyduğu da, işimize duymamız gereken de aşktır. Kısacası aşk hayatımızın her alanında ve bunları anlatabilmek için şiirler, şarkılar iyi ki var” dedikten sonra şiirini okudu ve salondaki katılımcılara teşekkür etti.


Duygu yoğunluğunun fazlasıyla yaşandığı program, konuklara hediyelerinin takdim edilmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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